Сэм Дуглас снялся в триллере Павла Костомарова «Бансу»

К съёмочной группе шпионского триллера Павла Костомарова «Бансу» присоединился британский актёр Сэм Дуглас, известный по таким проектам, как «Бэтмен», «Миссия невыполнима», «Пятый элемент», «С широко закрытыми глазами».

Как сообщают в пресс-службе 1-2-3 Production, в основу сценария ленты легли реальные события, произошедшие в 1943 году на Аляске. По сюжету советский бомбардировщик приземляется для дозаправки. Вскоре выясняется, что его штурман исчез. Также пропал его парашют, в котором спрятаны разведданные. На поиски отправляются советские и американские группы, которым необходимо достичь цели первыми.

Сэм Дуглас подчеркнул, что съёмки в проекте стали для него вызовом, поскольку работать пришлось в масштабных локациях и необычных костюмах. Кроме того, работа велась при сложных погодных условиях. Однако у артиста остались положительные впечатления от работы с российскими кинематографистами.

«Когда я увидел кадры на плейбеке, то окончательно понял, что проект особенный. И мне во что бы то ни стало нужно быть правдоподобным и соответствовать художественной работе актёров и съёмочной группы», — отметил актёр. Он подчеркнул, что верит в коммерческий успех проекта и считает, который может быть интересен и зарубежной аудитории.

Исполнительный продюсер Пётр Шахлевич рассказал, что при знакомстве с Дугласом его поразило, насколько простым, открытым и позитивным человеком он оказался. При этом продюсер отметил невероятный профессионализм артиста.

«Первые съёмочные дни его герою нужно было «скакать» по камням, и было видно, что Сэму было максимально тяжело. Мы боялись, что он рассыплется. Но потом он открывал рот и начинал играть, и это, конечно, невероятное зрелище», — рассказал Пётр Шахлевич.

Он также вспомнил, что на съёмках произошло чрезвычайное происшествие с участием Сэма Дугласа. Во время работы над сценой на воде артист выпал из лодки. При этом на улице шёл снег и стояла холодная погода.

«Сэм делает буквально одно лишнее движение, выпадает из лодки — и тут же оказывается в ледяной воде, да ещё и вверх тормашками. Мы, конечно, потом много смеялись над этой ситуацией. Я даже шутил, что в России есть примета, что, если хочешь вернуться, надо кинуть монету. А Сэм так захотел вернуться, что решил кинуть в воду себя. Сам Сэм смеялся над ситуацией и восхищался тем, как быстро его вытащили», — рассказал продюсер.

Помимо Дугласа, роли в фильме исполнили Александр Паль, Тимофей Трибунцев, Илья Лейбин, Яна Гурьянова. Также в проекте задействованы ещё несколько зарубежных артистов: Филипп Кристофер, Мэттью Симпсон, Марк Ноубл, Доминик Райан, Джорджия Грант Андерсон.