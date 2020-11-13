Виктория и Антон Макарские создают собственный музыкальный лейбл
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Об этом Виктория Макарская рассказала в эксклюзивном интервью ФАН .
«У нас работа, несмотря на пандемию, кипит. Она сейчас не гастрольная, но мы очень здорово ушли в онлайн.... Мы собираемся создать свой собственный лейбл. Уже набрали команду крутых, творческих ребят. Осталось только придумать название и подписать бумаги», — рассказала Виктория.
Кроме того, на основе «домашних концертов» российские исполнители недавно сняли телевизионный проект.