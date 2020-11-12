Музеи Крыма приняли 3 млн посетителей в 2020 году

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Музеи Крыма приняли около 3 млн посетителей в 2020 году.
Музеи Крыма приняли 3 млн посетителей в 2020 году
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Даже с учётом пандемии всё равно у нас очень много туристов посетили музейные учреждения. Музеи хорошо отработали, практически до 15 октября. Было тепло, поток был. У нас были ограничения — по 10 человек в группе», — заявила министр культуры региона Арина Новосельская.

Она отметила, что в этом году ведомство «не гонится за цифрами», поскольку федеральное Минкультуры обнулило показатели посещаемости музеев по нацпроекту.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экскурсионное обслуживание посетителей прекращено в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике из-за ограничений по коронавирусу.

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