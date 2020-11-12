Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал о ситуации с концертами во время пандемии.

«Как музыкант, которому в этом месяце предстоят концерты, я скажу, что, во-первых, полностью согласен с ограничениями. И я был бы с ними согласен и в том случае, если бы вообще закрыли все массовые мероприятия, того требует наша безопасность», — заявил он в беседе с НСН.

Он выразил надежду, что на концертах группы будут соблюдены все необходимые меры.

Как отметил Покровский, музыканты также делают всё для того, чтобы была и онлайн-версия выступления.

Ранее руководитель отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.