Сергей Сенин рассказал о мероприятиях к 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко

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Продюсер Сергей Сенин рассказал о мероприятиях к 85-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко.
Сергей Сенин рассказал о мероприятиях к 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко
  • © Juliya Khanina
  • globallookpress.com

«Много лет к важным датам Люси я сам готовил различные мероприятия. В этот раз мои друзья взяли это на себя. Был запланирован большой концерт в Кремле. Отменили. К сожалению, время такое», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, радует, что в репертуаре Театра Вахтангова появился спектакль «Люся. Признание в любви», созданный по книгам актрисы. Премьеру успели представить в марте, в настоящее время постановка в афише.

«А 13 ноября, на следующий день после Люсиного юбилея и в день рождения Театра Вахтангова, его вновь сыграют», — отметил Сенин.

Продюсер добавил, что как долго продлится память о Гурченко, решат люди, которые так или иначе будут пересекаться с ней в её многочисленных работах в кино, театре, книгах, музыке.

Ранее актриса Алёна Мордовина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей работе с известными артистами.

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