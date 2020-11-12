Синоптики прогнозируют дождь в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Сегодня, 12 ноября, метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит определять тёплый атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку. Его стараниями сохранится преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди», — рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.
В городе днём +5...+7 °С, в Ленинградской области — +3...+8 °С. Ветер юго-западный 2—7 м/с.
В пятницу, 13 ноября, до +5 °С, без осадков.
Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о погоде в столице в ноябре.