Синоптики прогнозируют дождь в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в четверг, 12 ноября, по прогнозам синоптиков, пройдут небольшие дожди, при этом будет относительно тепло.
Синоптики прогнозируют дождь в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня, 12 ноября, метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит определять тёплый атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку. Его стараниями сохранится преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди», — рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

В городе днём +5...+7 °С, в Ленинградской области — +3...+8 °С. Ветер юго-западный 2—7 м/с.

В пятницу, 13 ноября, до +5 °С, без осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о погоде в столице в ноябре.

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