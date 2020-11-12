Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области

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До конца недели в Челябинскую область придут по-настоящему зимние морозы. По данным метеорологов, в горных районах в ночные часы температура может понизиться до -18 °С.
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал URA.RU.

«14 ноября температура воздуха днём составит -11…-6 °С, ночные до -13 °С. В горных районах ожидаются заморозки до -18 °С», — указано в сводке сайта «Челпогода».

Ветер в регионе ожидается западный, северо-западный, 5—10 м/с, возможен небольшой снег.

В Челябинске днём около -6...-3 °С, преимущественно без осадков.

Экстренные службы предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.

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