Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал URA.RU.
«14 ноября температура воздуха днём составит -11…-6 °С, ночные до -13 °С. В горных районах ожидаются заморозки до -18 °С», — указано в сводке сайта «Челпогода».
Ветер в регионе ожидается западный, северо-западный, 5—10 м/с, возможен небольшой снег.
В Челябинске днём около -6...-3 °С, преимущественно без осадков.
Экстренные службы предупреждают о гололедице на дорогах.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.