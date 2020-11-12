Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Челябинской области

До конца недели в Челябинскую область придут по-настоящему зимние морозы. По данным метеорологов, в горных районах в ночные часы температура может понизиться до -18 °С.

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РИА Новости

Об этом сообщает портал URA.RU. «14 ноября температура воздуха днём составит -11…-6 °С, ночные до -13 °С. В горных районах ожидаются заморозки до -18 °С», — указано в сводке сайта «Челпогода». Ветер в регионе ожидается западный, северо-западный, 5—10 м/с, возможен небольшой снег. В Челябинске днём около -6...-3 °С, преимущественно без осадков. Экстренные службы предупреждают о гололедице на дорогах. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.