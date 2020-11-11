Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом
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- РИА Новости
«Есть небольшое поражение в лёгких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально всё нормально», — приводит ТАСС его слова.
Светлаков известен зрителям участием в КВН, телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», ролями в фильмах «Ёлки», «Горько» и других.
Ранее сообщалось, что актёр Гоша Куценко вылечился от коронавируса. По его словам, это была «самая тяжкая» болезнь, которую ему приходилось переносить.