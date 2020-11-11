Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом

Актёр и шоумен Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Есть небольшое поражение в лёгких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально всё нормально», — приводит ТАСС его слова.

Светлаков известен зрителям участием в КВН, телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», ролями в фильмах «Ёлки», «Горько» и других.

Ранее сообщалось, что актёр Гоша Куценко вылечился от коронавируса. По его словам, это была «самая тяжкая» болезнь, которую ему приходилось переносить.