Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В ночь на 12 ноября ожидается -4...+1 °C, днём — +6...+11 °C. В целом по региону прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Ветер 6—11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика возможно 12—17 м/с. В Новороссийске ожидаются порывы до 18—23 м/с.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru рассказала о причинах «ноябрьского грома».