Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае

Синоптики предупредили о понижении температуры воздуха ниже 0 °С в Краснодарском крае.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В ночь на 12 ноября ожидается -4...+1 °C, днём — +6...+11 °C. В целом по региону прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер 6—11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика возможно 12—17 м/с. В Новороссийске ожидаются порывы до 18—23 м/с.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru рассказала о причинах «ноябрьского грома».