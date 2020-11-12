В Москве открылся IV Международный фестиваль театральных школ БРИКС
- Reuters
Организатором мероприятия выступил Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Площадкой фестиваля стал Московский Художественный театр комедии.
Смотр проходит преимущественно в онлайн-формате. В мероприятии участвуют более 80 актёров из разных стран.
В финале фестиваля актёры представят спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и её дети».
К российским артистам, которые будут выступать на театральной сцене, зарубежные коллеги присоединятся по видеосвязи. Представление пройдёт в формате «Играем вместе!», который отмечен грантом президента России как особо значимый проект в области культуры и искусства.
Фестиваль театральных школ продлится до 23 ноября.