В Москве открылся IV Международный фестиваль театральных школ БРИКС

В четверг, 12 ноября, в Москве начал работу IV Международный фестиваль театральных школ БРИКС, посвящённый борьбе с насилием и военной агрессией.

Организатором мероприятия выступил Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Площадкой фестиваля стал Московский Художественный театр комедии.

Смотр проходит преимущественно в онлайн-формате. В мероприятии участвуют более 80 актёров из разных стран.

В финале фестиваля актёры представят спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и её дети».

К российским артистам, которые будут выступать на театральной сцене, зарубежные коллеги присоединятся по видеосвязи. Представление пройдёт в формате «Играем вместе!», который отмечен грантом президента России как особо значимый проект в области культуры и искусства.

Фестиваль театральных школ продлится до 23 ноября.