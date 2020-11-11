Режиссёр Чижов рассказал о фестивале молодёжных любительских театров «Грани»

Режиссёр независимого проекта «Место», член жюри Городского фестиваля социальных театральных постановок молодёжных любительских театров «Грани» Пётр Чижов рассказал об этом мероприятии, которое проходит в Санкт-Петербурге в режиме онлайн.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что программа 2020 года сильнее, чем 2019-го.

Как отметил Чижов, на восприятие театрального действа не могло повлиять даже отсутствие зрителей в зале, хотя их поддержка и играет немаловажную роль.

«Вот в этом году мы такого удовольствия лишены, но мы оцениваем спектакли по тем критериям, которые у нас прописаны в листах жюри. Однако я смотрю на эти спектакли как на возможность высказывания ребят, и для меня это самый главный критерий», — заявил режиссёр.

Ранее НТВ сообщал, что Театр балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге вернулся на сцену.