Эксперт рассказал об опасности поддельных сайтов

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Руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Александр Калинин рассказал об опасности поддельных сайтов.
Эксперт рассказал об опасности поддельных сайтов
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В беседе с Life.ru он отметил, что сайты-фальшивки могут выглядеть очень правдоподобно.

«Стоит помнить, что даже если вы попались и оплатили «комиссию» для вывода денег (обычно это несколько сотен рублей), на этом ваши потери могут не закончиться: злоумышленник может использовать данные вашей карты и другие оставленные вами личные сведения в другой мошеннической схеме», — сказал эксперт.

По его словам, в таких случаях рекомендуется заблокировать и перевыпустить свою карту, не дожидаясь неприятного развития событий.

Ранее президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко в беседе с газетой «Известия» рассказал о схемах мошенничества во время пандемии.

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