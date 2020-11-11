В Омской области предупредили о похолодании

В Омской области синоптики предупреждают, что на следующей неделе похолодает до -17 °С.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные сайта «Гисметео».

Во вторник, 17 ноября, температура воздуха опустится до -6…-10 °С.

Ожидается снег и сильный ветер до 14 м/с. Затем с каждым днём будет становиться всё холоднее.

К пятнице, 20 ноября, температура опустится до -14…-17 °С.

Возможны небольшой снег и ветер скоростью 4 м/с.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.