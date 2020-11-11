Художник Игорь Макаревич прокомментировал ситуацию с пандемией

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Художник Игорь Макаревич оценил влияние пандемии на искусство.
Художник Игорь Макаревич прокомментировал ситуацию с пандемией
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«Пандемия — это временное явление и, по-моему, настолько малозаметное — я имею в виду его след в развитии искусства, — что его нельзя серьёзно воспринимать», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает Макаревич, искусство подошло к критической точке в смысле своего исторического развития, оно всё сильнее срастается с жизненными, социальными процессами.

«Я бы не стал прогнозировать, к чему это приведёт, но могу точно сказать: прежнее искусство мне кажется гораздо более приемлемым. Я не склонен какие-то надежды возлагать на грядущее», — добавил художник.

Ранее заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова в беседе с Nation News рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.

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