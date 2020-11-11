В Удмуртии ожидается гололедица

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В Удмуртии ожидается гололедица и снежный накат на дорогах.
В Удмуртии ожидается гололедица
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные первого отдела управления ГИБДД МВД по республике.

По данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни прогнозируется понижение температуры воздуха с выпадением снега.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит водителей полностью отказаться от выездов на летней резине, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны на загородных трассах при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.

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