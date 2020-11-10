В Ростовской области взяли под охрану ещё 19 объектов культурного наследия
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Объекты расположены на территории Аксайского и Мясниковского районов. Среди них имение донского атамана Матвея Платова, почтовая станция, церковь Иоанна Богослова.
Определение охранных зон позволит сохранить объекты в их историческом ландшафтном окружении.
Ранее kp.ru сообщал, что дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.