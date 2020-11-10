ЦБ рекомендовал установить лимит выдачи наличных на кассах магазинов

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Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить ежедневный и ежемесячный лимит допустимой суммы, которую физлица могут снять со своих банковских карт на кассах магазинов, с целью минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противоправную деятельность.
ЦБ рекомендовал установить лимит выдачи наличных на кассах магазинов
  • РИА Новости

«Ежедневный лимит выдачи наличных денег по операциям кешаут... не превышает 5000 рублей; ежемесячный лимит выдачи наличных денег по операциям кешаут... не превышает 30 000 рублей», — сообщается в информационном письме регулятора.

При этом выдача наличных должна осуществляться при условии покупки держателем карты товара или услуги.

В Банке России также рекомендовали осуществляющим кассовые операции работникам магазинов пройти дополнительное дистанционное обучение для повышения профессиональных компетенций во избежание попадания в обращение поддельных банкнот и монет.

Ранее лимит распространялся только на сумму одной операции — за один раз на кассах магазинов при условии совершения покупки можно было снять до 3000 рублей.

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