Два новых тропических шторма приближаются к Вьетнаму

Два новых тропических циклона сформировались в Тихом океане, оба смещаются к берегам Вьетнама. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

По данным службы, эпицентр 21-го в этом сезоне тропического шторма «Этау» находится в Южно-Китайском море в 440 км северо-восточнее города Хошимин.

«По прогнозам, он будет смещаться по направлению к южному побережью Вьетнама», — отмечается в сводке.

Одновременно к востоку от Филиппин сформировался 22-й в этом году в Азии тропический шторм, получивший название «Вамко».

Он находится в 840 км восточнее Манилы и в скором времени начнёт двигаться в сторону Вьетнама.

Ранее сообщалось, что жертвами урагана «Эта» в Гватемале стали 50 человек. Об этом заявил президент страны Алехандро Джамматеи.