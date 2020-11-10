Два новых тропических шторма приближаются к Вьетнаму

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Два новых тропических циклона сформировались в Тихом океане, оба смещаются к берегам Вьетнама. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.
Два новых тропических шторма приближаются к Вьетнаму
  • Reuters

По данным службы, эпицентр 21-го в этом сезоне тропического шторма «Этау» находится в Южно-Китайском море в 440 км северо-восточнее города Хошимин.

«По прогнозам, он будет смещаться по направлению к южному побережью Вьетнама», — отмечается в сводке.

Одновременно к востоку от Филиппин сформировался 22-й в этом году в Азии тропический шторм, получивший название «Вамко».

Он находится в 840 км восточнее Манилы и в скором времени начнёт двигаться в сторону Вьетнама.

Ранее сообщалось, что жертвами урагана «Эта» в Гватемале стали 50 человек. Об этом заявил президент страны Алехандро Джамматеи.

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