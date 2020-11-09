Власти Татарстана рассказали, как пройдёт Нуриевский фестиваль

В пресс-службе Минкультуры Татарстана рассказали, как пройдёт Нуриевский фестиваль. Он состоится 17—26 декабря.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Проведение XXXIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева было под вопросом ввиду того, что для участия в нём приезжают артисты балета, проживающие за пределами нашей страны. При сложившейся эпидобстановке решался вопрос о его организации с соблюдением требований Роспотребнадзора и таких нюансов, как прилёт зарубежных гостей из-за границы», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что вопрос проработан, фестиваль решили провести. Мероприятие будет организовано очно, без онлайн-трансляции.

Программа включает восемь спектаклей.

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