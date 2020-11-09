Власти Татарстана рассказали, как пройдёт Нуриевский фестиваль

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В пресс-службе Минкультуры Татарстана рассказали, как пройдёт Нуриевский фестиваль. Он состоится 17—26 декабря.
Власти Татарстана рассказали, как пройдёт Нуриевский фестиваль
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Проведение XXXIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева было под вопросом ввиду того, что для участия в нём приезжают артисты балета, проживающие за пределами нашей страны. При сложившейся эпидобстановке решался вопрос о его организации с соблюдением требований Роспотребнадзора и таких нюансов, как прилёт зарубежных гостей из-за границы», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что вопрос проработан, фестиваль решили провести. Мероприятие будет организовано очно, без онлайн-трансляции.

Программа включает восемь спектаклей.

Ранее kp.ru сообщало о кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

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