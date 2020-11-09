Дэвид Суше рассказал о роли Эркюля Пуаро

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Британский актёр Дэвид Суше рассказал о роли Эркюля Пуаро.
Дэвид Суше рассказал о роли Эркюля Пуаро
  • globallookpress.com

«Думаю, в современном мире он был бы совсем иным человеком и героем. Думаю, он не вписался бы», — цитирует артиста НТВ.

Как отметил Суше, Пуаро «прожил» несколько десятилетий, но совсем не изменился. К примеру, однажды Агата Кристи попыталась поменять карманные часы персонажа на наручные, надеясь сделать его более современным, но не вышло.

Актёр также выразил мнение, что Пуаро — идеальный моральный компас и, смотря сериал о нём, люди чувствуют себя в безопасности.

Ранее французский актёр Жан Дюжарден в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в Голливуде.

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