Британский актёр Дэвид Суше рассказал о роли Эркюля Пуаро.

«Думаю, в современном мире он был бы совсем иным человеком и героем. Думаю, он не вписался бы», — цитирует артиста НТВ.

Как отметил Суше, Пуаро «прожил» несколько десятилетий, но совсем не изменился. К примеру, однажды Агата Кристи попыталась поменять карманные часы персонажа на наручные, надеясь сделать его более современным, но не вышло.

Актёр также выразил мнение, что Пуаро — идеальный моральный компас и, смотря сериал о нём, люди чувствуют себя в безопасности.

Ранее французский актёр Жан Дюжарден в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в Голливуде.