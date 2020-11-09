В галерее Айвазовского в Феодосии рассказали о посещаемости в 2020 году

Галерея имени Айвазовского в Феодосии принимала до 1,2 тыс. посетителей в 2020 году, заявила директор музея Татьяна Гайдукова.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«У нас стояла, как обычно, длинная очередь. Она была даже ещё длиннее — мы пытались дистанцировать людей друг от друга на 1,5 м», — сказала Гайдукова.

По её словам, в июле — августе 2019 года приходило от 3 тыс. до 4 тыс. гостей ежедневно, а в 2020-м показатель снизился до 1,2 тыс. Как пояснила Гайдукова, «это был потолок, сократившийся в связи с ограничениями».

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