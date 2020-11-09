Швыдкой прокомментировал смерть Жванецкого

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал смерть писателя Михаила Жванецкого.

«У Михаила Михайловича есть замечательная фраза: «Ничего страшного, если над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут». Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Швыдкой, Жванецкий помог всем выжить тогда, когда, казалось бы, выжить невозможно, он давал всем чувство юмора.

Церемония прощания с писателем Михаилом Жванецким прошла на Новодевичьем кладбище.

Писатель-сатирик Семён Альтов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги.