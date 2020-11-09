Синоптик рассказал о погоде в Москве в ноябре

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Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ноябре.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ноябре
  • РИА Новости

«Солнца будет больше, чем должно быть обычно в ноябре. Хотя ноябрь по своей пасмурности — один из самых хмурых месяцев в году, в котором по климату должен быть всего один ясный день, а всё остальное — это облачная, пасмурная погода», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как прогнозирует синоптик, месяц будет довольно засушливым, дефицит по осадкам может варьироваться в диапазоне по меньшей мере 10—30%.

По словам Тишковца, будет очень продолжительное влияние антициклона и солнечных дней ожидается несколько.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru рассказала о причинах «ноябрьского грома».

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