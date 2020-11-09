Во Франции нашли потерянное почтовым голубем письмо немецкого офицера
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Как пишет AFP, спрятанное в алюминиевую капсулу письмо было случайно обнаружено в районе коммуны Ингерсайм гуляющей парой. В капсуле был рукописный текст на немецком языке, который расшифровали в местном музее.
Предполагается, что письмо летом 1910 года было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось манёвров в Эльзасе, который входил тогда в состав Германской империи.
Всего было отправлено четыре копии письма, однако одно из них по неизвестной причине было потеряно почтовым голубем. Находку 2020 года выставили в музее.
Ранее сообщалось, что самый дорогой почтовый голубь в мире продан на аукционе в Бельгии за рекордную сумму — €1,252 млн.