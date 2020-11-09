Роман писателя из Удмуртии Гоголева вошёл в шорт-лист литературной премии «НОС»

Роман писателя из Удмуртии Андрея Гоголева «Свидетельство» вошёл в шорт-лист литературной премии «НОС» («Новая словесность»).

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на официальную страницу премии.

На победу в премии фонда Михаила Прохорова претендуют ещё девять авторов.

Итоги премии будут подведены в январе-феврале 2021 года после публичных дебатов жюри премии и оглашения её лауреатов.

Победитель получит 700 тыс. рублей и статуэтку-символ. Также будет вручён приз читательских симпатий.

Ранее писатель, ректор Литературного института Алексей Варламов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение, что Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.