Роман писателя из Удмуртии Гоголева вошёл в шорт-лист литературной премии «НОС»

Короткая ссылка
Роман писателя из Удмуртии Андрея Гоголева «Свидетельство» вошёл в шорт-лист литературной премии «НОС» («Новая словесность»).

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на официальную страницу премии.

На победу в премии фонда Михаила Прохорова претендуют ещё девять авторов.

Итоги премии будут подведены в январе-феврале 2021 года после публичных дебатов жюри премии и оглашения её лауреатов.

Победитель получит 700 тыс. рублей и статуэтку-символ. Также будет вручён приз читательских симпатий.

Ранее писатель, ректор Литературного института Алексей Варламов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение, что Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить