Синоптик рассказал о погоде в Москве в течение недели

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о погоде в Москве в течение недели с 9 ноября.

«Днём температурный фон будет колебаться в пределах +1...+3 °С, что, в принципе, соответствует климатической норме в середине ноября», — рассказал синоптик в эфире.

Уже в среду возможны заморозки.

По мнению Леуса, неделя с 9 ноября не станет продолжением тёплой осени в центре европейской части России. Температура будет очень близкой к климатическим нормам.

Во вторник столичный регион заденет циклон, который принесёт небольшие осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра. В среду придёт антициклон с запада — осадки прекратятся, а температура понизится: ночью — до -2 °С, с четверга — до -4 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.

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