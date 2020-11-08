Путин поздравил Меньшикова с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил актёра, художественного руководителя — директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста России Олега Меньшикова с 60-летием.
Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
  • РИА Новости

«Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием», — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин добавил, что природа щедро наделила Меньшикова талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей.

Он подчеркнул, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра.

Президент пожелал актёру здоровья и новых творческих достижений.

В октябре Путин поздравил по видеосвязи режиссёра Никиту Михалкова с 75-летием.

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