Путин поздравил Меньшикова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актёра, художественного руководителя — директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста России Олега Меньшикова с 60-летием.

«Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием», — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин добавил, что природа щедро наделила Меньшикова талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей.

Он подчеркнул, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра.

Президент пожелал актёру здоровья и новых творческих достижений.

В октябре Путин поздравил по видеосвязи режиссёра Никиту Михалкова с 75-летием.