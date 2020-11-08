Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
- РИА Новости
«Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием», — говорится в поздравительной телеграмме президента.
Путин добавил, что природа щедро наделила Меньшикова талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей.
Он подчеркнул, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра.
Президент пожелал актёру здоровья и новых творческих достижений.
В октябре Путин поздравил по видеосвязи режиссёра Никиту Михалкова с 75-летием.