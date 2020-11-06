Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Многие годы творческой биографии Михаила Жванецкого были связаны с нашим городом. В Ленинградском театре миниатюр, на площадках «Ленконцерта», в Театре комедии впервые прозвучали его знаменитые фельетоны и монологи, которые и по сей день остаются такими же острыми и актуальными, до слёз смешными и немного грустными», — заявил Беглов.
По его словам, Жванецкий умел находить юмор в простых вещах и обыгрывать самые обыденные ситуации.
Как подчеркнул губернатор, писатель дал всем очень много и многому научил.
Ранее телеведущий Леонид Якубович в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Жванецкого.