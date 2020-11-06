Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
  • © Andrei Ladygin/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Многие годы творческой биографии Михаила Жванецкого были связаны с нашим городом. В Ленинградском театре миниатюр, на площадках «Ленконцерта», в Театре комедии впервые прозвучали его знаменитые фельетоны и монологи, которые и по сей день остаются такими же острыми и актуальными, до слёз смешными и немного грустными», — заявил Беглов.

По его словам, Жванецкий умел находить юмор в простых вещах и обыгрывать самые обыденные ситуации.

Как подчеркнул губернатор, писатель дал всем очень много и многому научил.

Ранее телеведущий Леонид Якубович в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Жванецкого.

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