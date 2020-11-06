Концерт «Бах &Jazz: орган и саксофон» пройдёт 8 ноября в Москве

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Концерт «Бах &Jazz: орган и саксофон» состоится 8 ноября в соборе Святых Петра и Павла в Москве.
Концерт «Бах &Jazz: орган и саксофон» пройдёт 8 ноября в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

Выступят лауреаты международных конкурсов саксофонист Алексей Круглов и органист Игорь Гольденберг.

Они исполнят авторские обработки произведений Иоганна Себастьяна Баха, в том числе арию «Хочу отдать тебе своё я сердце» из «Страстей по Матфею», хоральную прелюдию Ichrufzudir, импровизацию на тему «Шутки» из оркестровой сюиты №2.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием прим, премьеров и солистов Мариинского и Михайловского театров.

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