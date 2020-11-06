Режиссёр Лилит Шеина оценила работу театров онлайн

Режиссёр Лилит Шеина оценила работу театров в режиме онлайн.

«Театр в онлайне — действительно сложная тема, это и отсутствие контакта со зрителем, и особенности распределения внимания при получении информации онлайн», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, театр — это живой организм, поэтому и формы удалённого взаимодействия должны быть живыми, современными, учитывающими нюансы онлайн-языка.

Как считает Шеина, онлайн — это вынужденная мера.

«Но есть обстоятельства, которые не преодолеть: например, если я живу в Нягани, то вряд ли смогу добраться до Петербурга и посмотреть там все спектакли. И наоборот», — отметила режиссёр.

Шеина добавила, что онлайн стирает границы, и в этом есть своя прелесть.

«Театру уже более 5000 лет, и он переживал и более сложные времена. Театр — это про живое взаимодействие, про диалог. Вряд ли потребность в этом когда-либо исчезнет. Мы верим, что театр обладает той теплотой, игровыми возможностями и вдумчивостью, которые всегда будут востребованы», — заключила она.

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