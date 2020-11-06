Глеб Глинка оценил фильм «Доктор Лиза»

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Вдовец врача-реаниматолога, основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки Глеб Глинка оценил фильм «Доктор Лиза».
Глеб Глинка оценил фильм «Доктор Лиза»
  • Кадр из фильма «Доктор Лиза»
  • © «Белые ночи»

«Я рад, что появился этот остросюжетный фильм. Это не арт-хаус, он для широкой публики. Мне кажется, что фильм удачный. По крайней мере, я был на нескольких показах, очень многие люди выходили в слезах», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Как отметил Глинка, больше всего его потрясло то, как Чулпан Хаматова воссоздала образ Елизаветы.

Он также выразил мнение, что существенных неточностей в ленте не было.

«Елизавета была многогранной личностью, поэтому при экранизации стояла сложная задача. Нужно было уместить всё о ней в двухчасовые рамки. Найденное решение задачи — собирательный день — это просто удача», — добавил Глинка.

Ранее газета  «Известия» сообщала, что биографическая драма «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас заняла первое место по итогам зрительского голосования на фестивале «Кинотавр».

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