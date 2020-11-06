Вдовец врача-реаниматолога, основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки Глеб Глинка оценил фильм «Доктор Лиза».

«Я рад, что появился этот остросюжетный фильм. Это не арт-хаус, он для широкой публики. Мне кажется, что фильм удачный. По крайней мере, я был на нескольких показах, очень многие люди выходили в слезах», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Как отметил Глинка, больше всего его потрясло то, как Чулпан Хаматова воссоздала образ Елизаветы.

Он также выразил мнение, что существенных неточностей в ленте не было.

«Елизавета была многогранной личностью, поэтому при экранизации стояла сложная задача. Нужно было уместить всё о ней в двухчасовые рамки. Найденное решение задачи — собирательный день — это просто удача», — добавил Глинка.

Ранее газета «Известия» сообщала, что биографическая драма «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас заняла первое место по итогам зрительского голосования на фестивале «Кинотавр».