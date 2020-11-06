Алла Сурикова рассказала о работе с Андреем Мироновым

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Режиссёр Алла Сурикова рассказала о работе с актёром Андреем Мироновым.
Алла Сурикова рассказала о работе с Андреем Мироновым
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что фильма «Человек с бульвара Капуцинов» не было бы, если бы Миронов не захотел сниматься.

«В сценарии Эдуарда Акопова мистер Фёст — эдакий Дон Кихот, миссионер, решивший переустроить мир с помощью синема. К несчастью, «Человек с бульвара Капуцинов» был последним фильмом Андрея Миронова», — отметила Сурикова.

Что касается фильма «Будьте моим мужем», то, по словам режиссёра, она уже начинала работу, а главного героя не было.

«Миронов такому заходу не сильно обрадовался, но и не отказал. Сыграть лирического героя ему ещё не предлагали. Почитал сценарий и попросил его переписать, добавить музыкальных номеров. Эдуард Акопов полгода текст перерабатывал. И Миронов согласился», — сказала режиссёр.

Ранее актриса Алёна Мордовина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей работе с известными артистами.

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