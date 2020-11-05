Юрий Шевчук рассказал о новом альбоме ДДТ

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Музыкант Юрий Шевчук рассказал о новом альбоме группы ДДТ.
Юрий Шевчук рассказал о новом альбоме ДДТ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В пандемию мы, безусловно, очень ограничены. Новым альбомом заняты. Много песен неосвоенных — целые «поля с картошкой». Будем копать», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, песни разные, и нужно выбрать то, за что не будет стыдно.

Как отметил Шевчук, альбом могут назвать «2020».

«Этот год был тяжёлым, и много написалось. Есть уже песня с таким названием», — сказал музыкант.

Ранее лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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