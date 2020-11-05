В Калининградской области началась реставрация кирхи XVIII века

В посёлке Ясное Калининградской области началась реставрация кирхи начала XVIII века.

Об этом сообщает ОТР.

В советские времена помещение храма использовалось как склад (для зерна, для удобрений) и как стойло для скота. Из звонницы сделали водонапорную башню, поместив на крышу резервуар.

В настоящее время идёт его демонтаж. Позже установят колокол. Строителям предстоит восстановить шпиль, подвести воду, канализацию и вставить новые окна с витражами.

Реставрационные работы должны закончиться в ноябре 2022 года. На них выделено 63 млн рублей.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало о реставрации храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Леоново (современный район Ростокино).