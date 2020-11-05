В Калининградской области началась реставрация кирхи XVIII века
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Об этом сообщает ОТР.
В советские времена помещение храма использовалось как склад (для зерна, для удобрений) и как стойло для скота. Из звонницы сделали водонапорную башню, поместив на крышу резервуар.
В настоящее время идёт его демонтаж. Позже установят колокол. Строителям предстоит восстановить шпиль, подвести воду, канализацию и вставить новые окна с витражами.
Реставрационные работы должны закончиться в ноябре 2022 года. На них выделено 63 млн рублей.
Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало о реставрации храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Леоново (современный район Ростокино).