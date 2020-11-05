Климатолог рассказал о размытии границ сезонов в будущем

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв рассказал, что в будущем межсезонье станет длиннее.

О том, как меняется климат, и что уже к 2100 году межсезонье будет длиться дольше на четыре недели, Андрей Киселёв рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Весна и осень растянутся настолько, что уже невозможно будет жить. Я не могу сейчас про всю страну говорить, но про Северо-Запад могу... Там размываются границы сезонов. И происходит некий сдвиг. Так что это сообщение не противоречит тому, что происходит в разных точках мира и в нашей стране», — заявил специалист.

Киселёв отметил, что не все животные смогут приспособиться к этим изменениям. Предотвратить изменения климата, по его словам, на данном этапе невозможно.

«К сожалению, климатическая система в целом — она очень инерционна. В первую очередь из-за наличия в ней океана. То есть даже если что-то сделаем, на это понадобится очень много времени. В каких-то случаях не хватит и нашей жизни. Поэтому быстрых откликов мы дать не можем», — заключил климатолог.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с тайфунами.