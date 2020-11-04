Умер литовский композитор Фаустас Латенас

Литовский композитор Фаустас Латенас умер в Вильнюсе в возрасте 64 лет.

«Печальное известие пришло из Вильнюса. На 65-м году жизни скончался известный литовский композитор Фаустас Латенас», — приводит ТАСС слова директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.

Он отметил, что Латенас почувствовал себя плохо дома, машина скорой помощи доставила его в больницу, где он умер. О причинах смерти не сообщается.

Фаустас Латенас — автор произведений для оркестра и сольных инструментов, камерной музыки, вокальных и хоровых композиций. Написал музыку ко многим художественным и документальным фильмам.

Был руководителем и гендиректором Национального драматического театра Литвы. Занимал пост заместителя министра культуры Литвы.