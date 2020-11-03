Концерт Камерного оркестра Московской филармонии пройдёт 4 ноября

Короткая ссылка
Концерт Камерного оркестра Московской филармонии «Инструментальная капелла» состоится 4 ноября в соборе Святых Петра и Павла.
Концерт Камерного оркестра Московской филармонии пройдёт 4 ноября
  • © пресс-служба

Об этом сообщает «Утро.ру».

Программа включает произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Баха и Антонио Вивальди.

Дирижёр — заслуженный артист России Виктор Луценко. Также участвуют лауреат международных конкурсов, скрипач Константин Казначеев и титулярный органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием прим, премьеров и солистов Мариинского и Михайловского театров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить