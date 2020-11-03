Концерт Камерного оркестра Московской филармонии пройдёт 4 ноября
- © пресс-служба
Об этом сообщает «Утро.ру».
Программа включает произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Баха и Антонио Вивальди.
Дирижёр — заслуженный артист России Виктор Луценко. Также участвуют лауреат международных конкурсов, скрипач Константин Казначеев и титулярный органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием прим, премьеров и солистов Мариинского и Михайловского театров.