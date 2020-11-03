Французский актёр, режиссёр Робер Оссейн рассказал о своих российских корнях.

«Во мне столько крови намешано: мой отец родился в Самарканде, а мама была из Киева, но училась в Санкт-Петербурге. В самом Смольном институте. Во мне есть и азербайджанская кровь, и русская. Но так сложилось, что мои родители уехали из России: началась революция», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, дед был богатым человеком, имел доходный дом, но взгляды у него были прогрессивные, он помогал будущим революционерам. Как отметил артист, деда допрашивал один из знакомых, который и помог уехать из России.

«Помню своих близких. Помню, как мама учила меня русскому языку. Помню даже запах вкуснейшего украинского борща, который готовила мама. Помню уроки своего отца, который учил, что нужно иметь богатую душу и не стоит в жизни привыкать ни к чему. Он был прав», — добавил Оссейн.

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