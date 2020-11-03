Кинофестиваль «Послание к человеку» получил заявки из 98 стран
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Об этом сообщает Nation News.
«В этом году очень много особенностей, в том числе и то, что 30-й фестиваль мы не можем провести широко из-за пандемии. Были грустные мысли отказаться от проведения кинофестиваля, но решили, что «Послание к человеку» нужно провести. Пандемия даже не оказала влияния, наоборот, побит рекорд — 98 стран прислали около 3 тыс. заявок», — сказал Учитель.
По его словам, онлайн-формат будет использоваться впервые и пока неизвестно, как он повлияет на аудиторию. Как считает режиссёр, это может расширить информацию о фестивале.
Ранее kp.ru сообщал, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 3 по 8 ноября.