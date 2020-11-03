Эксперт рассказала о конкурсе по развитию экотуризма

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Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов Ольга Захарова рассказала о конкурсе по развитию экотуризма.
Эксперт рассказала о конкурсе по развитию экотуризма
  • РИА Новости

«Цель конкурса — создать туристско-рекреационные кластеры, где центром притяжения будет особо охраняемая природная территория: национальный парк, заповедник или заказник. Люди будут туда стремиться, чтобы увидеть водопады, горы, ущелья, реки... Но вокруг необходимо создавать инфраструктуру», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, был сложный выбор из 36 финалистов.

Как отметила эксперт, благодаря конкурсу удалось создать сообщество людей — представителей органов госвласти и бизнеса, директоров нацпарков, заповедников и заказников.

«Кстати, среди победителей есть несколько территорий, которые никогда не считались туристическими. Например, туристско-рекреационный кластер «Чёрные земли» в Республике Калмыкия», — сказала Захарова.

Как сообщил ранее портал «Юга.ру», адлерский курорт «Роза Хутор» открыл для туристов новый пеший маршрут, который проходит по южному склону хребта Аибга.

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