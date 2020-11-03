В Александро-Невской Лавре откроется выставка старинных икон
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Все образы из собрания известного петербургского коллекционера и антиквара Владимира Воротилина.
«В экспозиции выставки будет представлено более 200 икон XVIII—XX веков, разных школ и направлений иконописи, включая целый ряд редких образов, среди которых — икона Святителя Николая Чудотворца, молящегося на коленях», — рассказали в Санкт-Петербургской митрополии.
Сообщается, что владелец коллекции — представитель четвёртого поколения семьи антикваров, посвятивших себя изучению и сохранению русской иконописи и антиквариата.
Как передавал ранее телеканал «360», в Сергиево-Посадском музее-заповеднике готовится выставка старинных икон и картин, приуроченная к 100-летнему юбилею музея.