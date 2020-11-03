В Александро-Невской Лавре откроется выставка старинных икон

В Санкт-Петербурге в новом зале духовно-просветительского центра Александро-Невской Лавры с 6 ноября по 7 декабря 2020 года будет работать выставка старинных икон.

Об этом сообщает kp.ru.

Все образы из собрания известного петербургского коллекционера и антиквара Владимира Воротилина.

«В экспозиции выставки будет представлено более 200 икон XVIII—XX веков, разных школ и направлений иконописи, включая целый ряд редких образов, среди которых — икона Святителя Николая Чудотворца, молящегося на коленях», — рассказали в Санкт-Петербургской митрополии.

Сообщается, что владелец коллекции — представитель четвёртого поколения семьи антикваров, посвятивших себя изучению и сохранению русской иконописи и антиквариата.

Как передавал ранее телеканал «360», в Сергиево-Посадском музее-заповеднике готовится выставка старинных икон и картин, приуроченная к 100-летнему юбилею музея.