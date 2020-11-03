МЧС выпустило предупреждение об урагане в Ленинградской области

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МЧС Ленинградской области предупредило жителей о том, что на регион надвигается мощный ураган.
МЧС выпустило предупреждение об урагане в Ленинградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Синоптики прогнозируют усиление ветра вечером в среду, 4 ноября 2020 года. Ветер будет бушевать во всех районах в течение трёх дней. Самый мощный шторм пройдёт в прибрежных районах области.

«Вечером 4 ноября и ночью 5 ноября в прибрежных районах Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — сообщили в МЧС.

Со второй половины 5 ноября ветер усилится до 15—20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с.

В пятницу, 6 ноября, шторм в регионе продолжится. Сила ветра также будет достигать 15—20 м/с.

Ураган будет сопровождаться небольшими дождями.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха +5°С... +10°С.

Ранее mosaica.ru сообщило, что в Ульяновской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

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