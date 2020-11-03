В Рослесхозе рассказали об уголовных делах в отношении виновников возникновения лесных пожаров

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Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко рассказал об уголовных делах в отношении виновников возникновения лесных пожаров.
В Рослесхозе рассказали об уголовных делах в отношении виновников возникновения лесных пожаров
  • РИА Новости

«Действительно, по состоянию на 1 октября 2020 года по фактам пожаров больше сообщений о том, что где-то что-то горит и кто-то тушит. А информации о том, что где-то кого-то осудили, почти нет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем, отметил Аноприенко, работа идёт. По данным на начало октября, в правоохранительные органы через МЧС передано 4,5 тыс. материалов.

«И 1,5 тыс. было передано в органы МВД. В итоге мы имеем почти 300 уголовных дел на виновников возникновения лесных пожаров», — сказал глава Рослесхоза.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.

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