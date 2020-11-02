Ураган «Эта» усилился до опасной третьей категории

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Ураган «Эта» в Карибском море усилился до опасной третьей категории. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC).
Ураган «Эта» усилился до опасной третьей категории
  • Reuters

Отмечается, что скорость ветра достигает 120 миль в час (около 195 км/ч).

В центре предупредили о возможных штормах и усилении ветра в районах Центральной Америки.

1 ноября сообщалось об образовании тропического шторма «Эта» в Карибском море. 

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