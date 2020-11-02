Ураган «Эта» усилился до опасной третьей категории

Ураган «Эта» в Карибском море усилился до опасной третьей категории. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC).

Reuters

Отмечается, что скорость ветра достигает 120 миль в час (около 195 км/ч). В центре предупредили о возможных штормах и усилении ветра в районах Центральной Америки. 1 ноября сообщалось об образовании тропического шторма «Эта» в Карибском море.