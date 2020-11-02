Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» Александр Немченко

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Актёр Александр Немченко, известный по роли в фильме «В бой идут одни старики», скончался в возрасте 66 лет на Украине. Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.
Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» Александр Немченко
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«Отошёл в вечность Александр Немченко. Дирижёр певческой эскадрильи принял в объятия ещё одного своего питомца», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом пройдёт в Виннице во вторник, 3 ноября.

Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском Ровно, в 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого.

Наиболее запомнился зрителям как барабанщик второй поющей эскадрильи из фильма «В бой идут одни старики» Леонида Быкова.

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