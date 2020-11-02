Тамбовская область примет участие в «Ночи искусств»

Тамбовская область примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В 2020 году мероприятия будут проходить в онлайн-режиме. Так, областной краеведческий музей и его филиалы представят новые выставочные проекты, посвящённые выдающимся уроженцам региона. Для детей подготовлены мастер-классы.

Вечер завершится онлайн-концертом ведущих коллективов области.

Также стало известно, что к акции присоединятся Пушкинский театр и Приморская краевая картинная галерея во Владивостоке, передаёт ИА PrimaMedia.

Программа включает экскурсии по выставкам, мастер-классы и концерты.

Ранее сообщалось, что Пермский край станет участником акции «Ночь искусств».