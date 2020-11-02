В петербургском заксобрании оценили перспективы соцсетей

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Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров оценил перспективы соцсетей.
В петербургском заксобрании оценили перспективы соцсетей
  • РИА Новости

«Социальные сети, конечно, очень популярны, но полностью заменить СМИ и живое человеческое общение они не могут. Да, например, у всех депутатов фракции «Единая Россия» есть страницы в социальных сетях, где они информируют избирателей о своей работе. При этом все каналы должны работать на связь с людьми — официальный сайт собрания, встречи с избирателями, пресса», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, парламентарий должен быть всегда готов высказать и отстоять свою точку зрения по важнейшим вопросам перед любой аудиторией.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Nation News оценил риски при использовании онлайн-сервисов.

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