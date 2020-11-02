В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег

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В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег. Сюда, в горы, в первые дни ноября пришёл холодный фронт.
В Сочи на курорте «Роза Хутор» выпал первый снег
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Об этом пишет портал «Юга.ру».

«Сейчас высота снежного покрова на самой высокой площадке курорта «Роза Хутор» — Роза Пик, на высоте 2320 м над уровнем моря, составляет 23 см. Температура воздуха составляет –3 °С», — рассказал синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.

Он уточнил, что снегопад сопровождался метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги вечером 1 ноября достигали 18 м/с, ночью — до 13 м/с.

Синоптики прогнозируют значительное потепление. Первый снег скоро растает, и в первой декаде ноября снегопадов больше не прогнозируется.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru дала прогноз по погоде в столице зимой.

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