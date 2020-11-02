МЧС Кубани предупреждает о сильных ливнях с грозами

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Начало недели в Краснодарском крае обещает быть дождливым, синоптики прогнозируют прохладную погоду, сильные ливни и грозы.
МЧС Кубани предупреждает о сильных ливнях с грозами
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В течение суток 2 ноября в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.

По данным кубанского Гидрометцентра, в понедельник в регионе будет кратковременный дождь, облачно и грозы. Температура воздуха днём — +16...+18 °C, ночью — +8...+10 °C.

Во вторник и среду местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на восточный с порывами 4—9 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Днём столбики термометров покажут +13...+18 °C, ночью температура опустится до +7...+12 °C.

На черноморском побережье будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный силой 6—11 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru дала прогноз по погоде в столице зимой.

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