В Крыму ожидаются сильные дожди и ветер до 22 м/с

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По данным синоптиков, в понедельник, 2 ноября, в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди и северо-западный ветер 17—22 м/с.
В Крыму ожидаются сильные дожди и ветер до 22 м/с
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные крымского Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +10...+15 °С.

В Симферополе облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 8—13 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+8 °С, днём потеплеет до +12...+14 °С.

В Севастополе облачно. Ночью и днём дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 10—15 м/с, днём 7—12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+10 °С, днём она поднимется до +11...+13 °С.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru дала прогноз по погоде в столице зимой.

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